Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 4,1 Prozent auf 83,30 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'634 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 84,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,20 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'346 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 35,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2026 Kursverluste bis auf 72,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,48 Prozent.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,06 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 5,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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