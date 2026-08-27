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27.08.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 82,55 EUR.

Bilfinger
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Um 12:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 82,55 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 32'813 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,30 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74'413 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 36,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 11,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,93 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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