Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 57,25 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'076 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 57,60 EUR aus. Bei 57,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4'499 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 55,72 Prozent niedriger. Am 15.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,15 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 7,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 11.11.2026. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.36 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -1,42 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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