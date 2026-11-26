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26.11.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verteuert sich am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 57,65 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 57,65 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'274 Punkten tendiert. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 57,80 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,30 EUR. Zuletzt wechselten 18'912 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 124,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 53,15 EUR fiel das Papier am 15.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 8,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,44 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.11.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.36 Mrd. EUR – eine Minderung von -1,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.38 Mrd. EUR eingefahren.
Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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