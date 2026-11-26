Um 12:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 57,40 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'207 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 57,80 EUR. Mit einem Wert von 57,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'337 Bilfinger SE-Aktien.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 125,26 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,15 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 7,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 11.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,42 Prozent auf 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.38 Mrd. EUR gelegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,25 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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