|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE schiebt sich am Mittag vor
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 57,40 EUR nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 57,40 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'207 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 57,80 EUR. Mit einem Wert von 57,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'337 Bilfinger SE-Aktien.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 125,26 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,15 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 7,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 11.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,47 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,42 Prozent auf 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.38 Mrd. EUR gelegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,25 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie
Bilfinger-Aktie legt zu: CJ Stainless Solution jetzt offiziell an Bord
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bilfinger SE von vor einem Jahr bedeutet
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|12.11.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.