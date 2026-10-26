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26.10.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zieht am Nachmittag an
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 55,55 EUR.
Das Papier von Bilfinger SE konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 55,55 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'293 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,90 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32'565 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 132,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 3,96 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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