Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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26.08.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag kaum bewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 76,90 EUR an der Tafel.
Mit einem Wert von 76,90 EUR bewegte sich die Bilfinger SE-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der bislang bei 32'296 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 77,20 EUR. In der Spitze büsste die Bilfinger SE-Aktie bis auf 76,25 EUR ein. Bei 76,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'856 Bilfinger SE-Aktien.
Am 09.02.2026 markierte das Papier bei 129,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 68,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2026 auf bis zu 72,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 EUR belaufen. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umsetzen können.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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