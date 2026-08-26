Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 79,55 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'545 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 79,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44'489 Bilfinger SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Am 12.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 72,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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