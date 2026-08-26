Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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26.08.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag im Plus
Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 78,65 EUR.
Das Papier von Bilfinger SE legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 78,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'476 Punkten steht. Bei 78,65 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 76,50 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 18'109 Aktien.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 39,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2026 auf bis zu 72,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 7,31 Prozent wieder erreichen.
Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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