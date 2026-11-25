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25.11.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Bilfinger SE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Bei der Bilfinger SE-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 56,90 EUR.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 56,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 28'847 Punkten steht. In der Spitze legte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 57,10 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 8'766 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Gewinne von 127,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 7,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 11.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1.36 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.38 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,25 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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