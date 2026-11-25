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25.11.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Bilfinger SE zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bilfinger SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 56,90 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Bilfinger SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 56,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der aktuell bei 28'833 Punkten steht. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,10 EUR an. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 56,20 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 42'260 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 127,24 Prozent zulegen. Am 15.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 53,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 7,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Am 11.11.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.36 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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