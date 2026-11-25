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25.11.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bilfinger SE
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 56,75 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 56,75 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 28'965 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,55 EUR aus. Mit einem Wert von 56,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'585 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Am 09.02.2026 markierte das Papier bei 129,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 127,84 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 6,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,44 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 11.11.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,42 Prozent zurück. Hier wurden 1.36 Mrd. EUR gegenüber 1.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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