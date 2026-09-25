Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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25.09.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 56,15 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 09:28 Uhr 1,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'998 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11'992 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 130,28 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2026 Kursverluste bis auf 55,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umsetzen können.
Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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