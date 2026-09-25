Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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25.09.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE macht am Freitagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 56,00 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 56,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 30'977 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Bilfinger SE-Aktie sogar auf 57,00 EUR. Bei 56,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 56'563 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 130,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2026 bei 55,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,61 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,48 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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