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25.09.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zieht am Mittag an

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zieht am Mittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 56,50 EUR.

Bilfinger
52.36 CHF -0.05%
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Um 12:28 Uhr ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 56,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'083 Punkten steht. Bei 57,00 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 56,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37'628 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 128,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 55,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,48 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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