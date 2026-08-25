Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagnachmittag in Grün

Das Papier von Bilfinger SE legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 75,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 32'280 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 76,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33'281 Bilfinger SE-Aktien.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 70,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 3,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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