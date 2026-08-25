Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagmittag mit Kursplus

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 75,75 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'380 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 75,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 74,65 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10'776 Stück gehandelt.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 41,42 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2026 Kursverluste bis auf 72,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,76 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Es stand ein EPS von 1,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bilfinger SE 1.45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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