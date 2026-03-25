Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 09:28 Uhr 2,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 28'828 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 102,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6'122 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 26,02 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 54,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 EUR aus. Am 04.03.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,38 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.42 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 6,30 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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