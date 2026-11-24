Das Papier von Bilfinger SE legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 58,85 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 29'245 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Bilfinger SE-Aktie bis auf 59,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 1'660 Stück.

Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 119,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Bei einem Wert von 53,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 9,69 Prozent wieder erreichen.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,44 EUR belaufen. Bilfinger SE liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.36 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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