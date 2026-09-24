Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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24.09.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag in Rot
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 56,60 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 56,60 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 31'018 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6'736 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Gewinne von 128,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2026 (55,55 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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