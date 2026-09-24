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24.09.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 56,35 EUR.

Bilfinger
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Um 16:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 56,35 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'008 Punkten steht. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,35 EUR. Bei 56,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111'285 Bilfinger SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 129,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2026 bei 55,55 EUR. Abschläge von 1,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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