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24.09.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Aufschlag

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 57,85 EUR.

Bilfinger
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Das Papier von Bilfinger SE legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 57,85 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'927 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 57,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 56,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74'641 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 123,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,98 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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