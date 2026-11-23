Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 58,00 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 28'822 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 58,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'555 Bilfinger SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 122,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR aus. Bilfinger SE gewährte am 11.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -1,42 Prozent auf 1.36 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 4,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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