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23.11.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 58,70 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 58,70 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 29'275 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 59,45 EUR. Bei 58,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 36'357 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 120,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,45 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,44 EUR aus. Am 11.11.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,47 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.38 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,25 EUR je Bilfinger SE-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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