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23.11.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 58,60 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 58,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 28'998 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 58,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 58,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16'664 Bilfinger SE-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 120,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Bei 53,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,44 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 11.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.36 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.38 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 4,25 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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