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23.10.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag stärker
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 55,00 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 55,00 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'851 Punkten tendiert. Die Bilfinger SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,60 EUR aus. Mit einem Wert von 55,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 45'449 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 135,09 Prozent zulegen. Am 15.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,15 EUR ab. Abschläge von 3,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 3,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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