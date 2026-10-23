|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,00 EUR zu.
Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 55,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'978 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 55,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 18'621 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 57,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,48 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,96 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie
MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bilfinger sichert sich Grossauftrag bis 2030 - Aktie steigt
MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bilfinger SE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|21.09.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.