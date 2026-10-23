Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag stärker

Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 55,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 29'978 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 55,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 18'621 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 57,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,48 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,28 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,96 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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