Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Vormittag fester

Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 57,55 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 57,75 EUR. Zuletzt wechselten 6'858 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 124,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 4,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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