Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Minusbereich

Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 56,90 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'310 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,40 EUR nach. Bei 57,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 108'997 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 127,24 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,55 EUR am 21.09.2026. Mit einem Kursverlust von 2,37 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,48 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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