Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 54,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'229 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Bilfinger SE-Aktie bis auf 54,45 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,90 EUR. Bisher wurden heute 3'716 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 137,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 2,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,96 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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