Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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22.09.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Im XETRA-Handel kam die Bilfinger SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 56,50 EUR.
Mit einem Kurs von 56,50 EUR zeigte sich die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 31'254 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 56,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 56,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13'738 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). 128,85 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2026 bei 55,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,58 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,12 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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