Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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22.09.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 57,50 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 57,50 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'628 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 58,15 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 128'982 Stück.
Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 124,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,55 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 3,39 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,58 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,80 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS lag bei 1,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1.35 Mrd. EUR eingefahren.
Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,12 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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