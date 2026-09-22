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22.09.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Mittag ins Plus

Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Mittag ins Plus

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 58,15 EUR.

Bilfinger
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 58,15 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'724 Punkten notiert. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 76'700 Bilfinger SE-Aktien.

Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 122,36 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2026 bei 55,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,47 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,58 EUR aus. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 4,12 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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