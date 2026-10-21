Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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21.10.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Vormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 55,00 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 55,00 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'270 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 54,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2'655 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2026 auf bis zu 129,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 135,09 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 3,36 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 12.08.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,96 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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