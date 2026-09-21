Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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21.09.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 56,15 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 56,15 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 31'257 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,55 EUR aus. Bei 57,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 156'813 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 130,28 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2026 bei 55,55 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 1,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,75 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1.45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 4,42 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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