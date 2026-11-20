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20.11.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 58,85 EUR abwärts.
Die Bilfinger SE-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 58,85 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 29'145 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 58,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'158 Bilfinger SE-Aktien.
Am 09.02.2026 markierte das Papier bei 129,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 119,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,15 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 9,69 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Bilfinger SE veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.36 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.38 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,25 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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