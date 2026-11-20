Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 58,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'018 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 58,00 EUR. Bei 58,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 64'552 Stück.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 121,59 Prozent zulegen. Bei 53,15 EUR fiel das Papier am 15.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,91 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,44 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 11.11.2026 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilfinger SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -1,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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