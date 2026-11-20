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20.11.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Mittag tiefer
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 59,00 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 59,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 29'070 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Bilfinger SE-Aktie bis auf 58,20 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 58,70 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 36'848 Aktien.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 119,15 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Abschläge von 9,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 11.11.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1.36 Mrd. EUR, gegenüber 1.38 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,42 Prozent präsentiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 4,25 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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