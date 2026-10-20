Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagvormittag leichter

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 55,20 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'289 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 55,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 6'557 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 134,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,15 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,96 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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