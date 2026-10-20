Bilfinger SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bilfinger SE

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 54,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'287 Punkten liegt. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,95 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46'061 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 137,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 2,48 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 3,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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