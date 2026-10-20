Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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20.10.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verbilligt sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 54,50 EUR abwärts.
Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 54,50 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'072 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 54,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,70 EUR. Bisher wurden heute 27'333 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 57,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 2,48 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.45 Mrd. EUR – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 3,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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