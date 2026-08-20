Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 31'880 Punkten tendiert. Die Bilfinger SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,85 EUR an. Mit einem Wert von 74,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 9'428 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 42,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 2,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,06 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 1.45 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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