Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 74,70 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'679 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 75,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48'595 Bilfinger SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2026 (72,90 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 2,41 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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