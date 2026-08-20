Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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20.08.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Mittag fester
Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 74,65 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 74,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'839 Punkten notiert. In der Spitze legte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 75,00 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30'892 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. 73,21 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 2,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 12.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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