Zum Vortag unverändert notierte die Bilfinger SE-Aktie um 16:28 Uhr im XETRA-Handel bei 59,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 29'752 Punkten tendiert. Die Bilfinger SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,40 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,35 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35'389 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 117,31 Prozent zulegen. Am 15.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Bilfinger SE veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 1.36 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,25 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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