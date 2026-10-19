Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag mit roter Tendenz

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 55,10 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'476 Punkten liegt. Bei 54,80 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 20'156 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 134,66 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2026 (53,15 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 3,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.45 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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