Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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19.10.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 55,55 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 55,55 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 30'355 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 54,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81'921 Bilfinger SE-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 132,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2026 Kursverluste bis auf 53,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 4,32 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,48 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.45 Mrd. EUR – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,96 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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