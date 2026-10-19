Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Kursabschlägen

Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 55,65 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'521 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Bilfinger SE-Aktie bis auf 54,80 EUR. Mit einem Wert von 55,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 48'103 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 132,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Abschläge von 4,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,48 EUR aus. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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