Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verliert am Mittag

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 74,65 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'883 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Bilfinger SE-Aktie ging bis auf 74,30 EUR. Bei 75,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30'062 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,30 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2026. Gewinne von 73,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 72,90 EUR fiel das Papier am 12.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,93 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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