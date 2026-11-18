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18.11.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochvormittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 58,80 EUR.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 58,80 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'078 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 58,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5'648 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 54,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,44 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 11.11.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1.36 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -1,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 4,25 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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